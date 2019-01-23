إمارة أبوظبي تسجل معدل تضخم بنسبة 3.3 خلال 2018

إمارة أبوظبي

بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك بأبوظبي 3.3% خلال عام 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، بحسب تقرير لمركز الإحصاء أبوظبي الذي بين أن الرقم القياسي خلال الفترة المذكورة بلغ 111.6%، مقارنة مع 108.1% للفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بـ 1.2% خلال ديسمبر 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال ديسمبر 2018، مقارنة بالرقم القياسي بنوفمبر 2018 بـ 0.03%، حيث بلغ الرقم القياسي 110.7% خلال ديسمبر 2018، بينما كان 110.6% في نوفمبر 2018.

وساهمت مجموعة «النقل» بـ35.8% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه

المجموعة بـ 8.4%، تلتها مجموعة «الملابس والأحذية» التي ساهمت بـ 31.5% من مجمل معدل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بـ20.8%.

كما ساهمت مجموعة «الترويح والثقافة» بـ15.9% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2018، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بـ12.5%. ومن جانب آخر، ساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» في تخفيض معدل التضخم بنسبة 37.6% خلال عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وذلك نتيجة لتراجع معدل أسعار مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بـ3.6%.

وأظهر تقرير المركز ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بـ2.7% خلال عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

كما ارتفعت معدلات الأسعار خلال الفترة المذكورة بـ3.1% في شريحة الرفاه «المتوسطة»، وبـ3.5% في شريحة الرفاه العليا. وساهمت منطقة أبوظبي بـ41.3% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار على مستوى أبوظبي، والذي بلغت بـ3.3% خلال عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغت نسبة الارتفاع في منطقة أبوظبي خلال الفترة المذكورة 2.3%، كما ساهمت منطقة العين بـ50.9%، ومنطقة الظفرة بـ7.8% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال فترة المقارنة نفسها.

ويتوقع أن يرتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة مقدّرة نسبتها 0.7% تقريباً.

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