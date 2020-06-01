التضخم في الجزائر يثبت عند 1.8% في أبريل

استقر معدل التضخم السنوي في الجزائر على مستوى 1.8% في أبريل نيسان دون تغيير عن مستوياته في فبراير شباط ومارس آذار ، وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية بدون تغيير.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في أبريل نيسان وفقا للديوان الوطني للإحصاءات.

وتعمل الجزائر على خفض وارداتها ومنها المواد الغذائية في إطار خطة لخفض الإنفاق في اعقاب انخفاض إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد.