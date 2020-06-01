التضخم في الجزائر يثبت عند 1.8% في أبريل

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استقر معدل التضخم السنوي في الجزائر على مستوى 1.8% في أبريل نيسان دون تغيير عن مستوياته في فبراير شباط ومارس آذار ، وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية بدون تغيير.
استقر معدل التضخم السنوي في الجزائر على مستوى 1.8% في أبريل نيسان دون تغيير عن مستوياته في فبراير شباط ومارس آذار ، وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية بدون تغيير.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في أبريل نيسان وفقا للديوان الوطني للإحصاءات.
وتعمل الجزائر على خفض وارداتها ومنها المواد الغذائية في إطار خطة لخفض الإنفاق في اعقاب انخفاض إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد.
Via SyndiGate.info
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