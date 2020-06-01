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التضخم في الجزائر يثبت عند 1.8% في أبريل

منشور 01 حزيران / يونيو 2020 - 07:30
التضخم في الجزائر يثبت عند 1.8% في أبريل
تعمل الجزائر على خفض وارداتها ومنها المواد الغذائية في إطار خطة لخفض الإنفاق في اعقاب انخفاض إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد
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استقر معدل التضخم السنوي في الجزائر على مستوى 1.8% في أبريل نيسان دون تغيير عن مستوياته في فبراير شباط ومارس آذار ، وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية بدون تغيير.

استقر معدل التضخم السنوي في الجزائر على مستوى 1.8% في أبريل نيسان دون تغيير عن مستوياته في فبراير شباط ومارس آذار ، وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية بدون تغيير.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في أبريل نيسان وفقا للديوان الوطني للإحصاءات.

وتعمل الجزائر على خفض وارداتها ومنها المواد الغذائية في إطار خطة لخفض الإنفاق في اعقاب انخفاض إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد.

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Via SyndiGate.info


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