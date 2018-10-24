التضخم في السعودية خلال سبتمبر عند أدنى مستوى في 2018

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنحو 2.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كتاسع تضخم إيجابي على التوالي، بينما تراجع بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بشهر آب (أغسطس) الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يُعد معدل التضخم في أيلول (سبتمبر) 2018، أدنى مستوى خلال العام الجاري.

وجاء ارتفاع التضخم في أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2017، نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأغذية بنسبة 6.7 في المائة، والنقل بنسبة 11 في المائة، والتبغ بنسبة 10 في المائة.

وسجل معدل التضخم 3 في المائة شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2018، ثم 2.8 في المائة في آذار (مارس)، و2.6 في المائة في نيسان (أبريل)، و2.3 في المائة في أيار (مايو)، و2.1 في المائة في حزيران (يونيو)، و2.3 في المائة في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، وأخيرا 2.1 في المائة في أيلول (سبتمبر).

ويأتي ارتفاع التضخم منذ مطلع 2018 نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع العام الجاري.

وعدلت الهيئة العامة للإحصاء أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.

وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.

وسجل التضخم معدلا إيجابيا شهرين فقط خلال 2017، بعد عشرة أشهر من الانكماش أو المعدلات السلبية.

وسجل معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) 2017 نسبة - 0.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، و- 0.1 في المائة في شباط (فبراير)، و- 0.4 في المائة في آذار (مارس)، و- 0.6 في المائة في نيسان (أبريل)، و- 0.7 في المائة في أيار (مايو)، و- 0.4 في المائة في حزيران (يونيو)، و- 0.3 في المائة في تموز (يوليو)، و-0.1 في آب (أغسطس)، و-0.2 في تشرين الأول (أكتوبر)، ثم ارتفع 0.1 في المائة، و0.4 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2017، و3 في المائة في يناير 2018.

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