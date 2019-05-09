التضخم في الصين يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم في الصين ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، في حين ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة بأسرع وتيرة له منذ 4 أشهر.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر أسعار المستهلك سجل في نيسان/أبريل الماضي 5ر2% سنويا مقابل 3ر2% خلال آذار/مارس الماضي وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وسجل المؤشر الفرعي لأسعار الغذاء زيادة بنسبة 1ر6% سنويا خلال نيسان/أبريل الماضي مقابل 1ر4% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي 1ر0% مقابل 4ر0% في آذار/مارس الماضي.

من ناحية أخرى أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 9ر0% سنويا خلال نيسان/أبريل الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال آذار/مارس الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 6ر0% فقط.

في المقابل ارتفع المؤشر بنسبة 3ر0% شهريا خلال نيسان/أبريل الماضي.