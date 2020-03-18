التضخم في المغرب قد يرتفع بـ 1.2 % عام 2021

توقع بنك المغرب المركزي، أمس (الثلاثاء)، أن يبلغ معدل التضخم 0.7 في المائة، في المتوسط بنهاية العام، وأن يتسارع إلى 1.2 في المائة في 2021.

وأفاد بيان، نشر في أعقاب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2020، بأنه من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى 0.7 في المائة في المتوسط في مجموع السنة، وأن تتسارع إلى 1.3 في المائة في 2021. مع ارتفاع مكونها الأساسي بشكل تدریجي من 0.6 في المائة سنة 2019 إلى 1 في المائة ثم إلى 1.3 في المائة خلال 2021.

في غضون ذلك، قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة.

وأوضح البنك، في بيان له، أن «مجلس بنك المغرب عقد يوم الثلاثاء 17 مارس (آذار) اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2020. وسعياً منه لدعم الاقتصاد الوطني، قرر مجلس البنك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة، ومواصلة تتبع جميع التطورات عن كثب».