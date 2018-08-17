التضخم في المغرب يهبط إلى 2.1% على أساس سنوي في يوليو

الدرهم المغربي

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 2.1% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 2.5% في يونيو/حزيران.



وقالت المندوبية في بيان إن تضخم أسعار الغذاء بلغ 1.8% انخفاضا من 3.1% في يونيو/حزيران، فيما ظل تضخم أسعار المواد غير الغذائية مستقرا عند 2%.



وبلغ التضخم في أسعار السلع والخدمات المتنوعة 6.7% بعد أن بلغ 6.4% في يونيو/حزيران.



وفي الشهر الماضي، توقعت المندوبية ارتفاع التضخم السنوي في المغرب من 0.8% في 2017 إلى 1.7% في 2018 و1.3% في 2019.

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