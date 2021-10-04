التضخم في تركيا يتجه نحو أعلى مستوى منذ مارس 2019

سجل التضخم في تركيا اليوم الاثنين 4 أكتوبر ارتفاعاً أقل بقليل من المتوقع إلى 19.58% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 19.25% في أغسطس، وهو أعلى مستوى تضخم تسجله تركيا منذ مارس آذار 2019 وذلك وسط تخفيض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 18%.



وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى 1.25% وفق معهد الإحصاء التركي، وذلك مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز عند 1.35% و19.7% سنويا.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً بنسبة 1.55% على أساس شهري في سبتمبر أيلول، أي أنه مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 43.96%.

هذا وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

وأيضًا سجلت الليرة التركية تراجعاً بنسبة 0.2% بعد صدور البيانات لتلامس مستوى 8.880 للدولار الأميركي.