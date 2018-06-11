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التضخم في قطر يرتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال مايو

التضخم في قطر يرتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال مايو
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