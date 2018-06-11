التضخم في قطر يرتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال مايو

ارتفع التضخم في قطر خلال أيار/ مايو بنسبة 0.5% على أساس سنوي

ارتفع التضخم في قطر خلال أيار/ مايو بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

هذا وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 108.20 نقطة في أيار مايو الماضي مقارنة بنحو 107.7 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الفائت.

وأشارت بيانات التضخم في قطر إلى ارتفاع أسعار مجموعات، النقل و الملابس، والصحة، والغذاء والمشروبات، و انخفاض مجموعات السكن و الماء و الكهرباء و الترفيه و الثقافة و الاتصالات.

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.3% في أيار/ مايو الماضي مدفوعا بانخفاض أسعار خمس مجموعات.

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