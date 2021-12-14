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التضخم في قطر يسجل أعلى مستوى منذ 2014

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:00
التضخم في قطر يسجل أعلى مستوى منذ 2014
جاء ارتفاع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي نتيجة  أسعار 10 مجموعات بقيادة الغذاء والمشروبات والنقل والترفيه والثقافة
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سجل مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفاعاً  خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.1 % على أساس سنوي في أكبر ارتفاع شهري منذ العام 2014.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفاعاً  خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.1 % على أساس سنوي في أكبر ارتفاع شهري منذ العام 2014.

وجاء ارتفاع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي نتيجة  أسعار 10 مجموعات بقيادة الغذاء والمشروبات والنقل والترفيه والثقافة، مقابل تراجع مجموعة السكن والكهرباء والماء بنسبة 4% للشهر السادس والثلاثين على التوالي، وانخفاض أسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.39%.
 
 


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