التضخم في قطر ينخفض بـ 0.25% خلال أكتوبر على أساس سنوي

انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك "التضخم" في قطر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.25% على أساس سنوي إلى نحو 108.4 نقطة وفقاً لوزارة التخطيط التنموي و الإحصاء القطرية.

وساهم في انخفاض نسبة التضخم تراجع مجموعات الاتصالات بنسبة 11.3% والترفيه بنسبة 5.1% والسكن والكهرباء والماء والأغذية والمشروبات بنسبة 2.9%، مقابل ارتفاع مجموعتي التعليم بنسبة 9.7% والنقل بنسبة 5.9%.

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