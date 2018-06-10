أسعار التضخم في مصر تتراجع بنسبة 11.4% في مايو

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر تراجع إلى 11.4%في مايو أيار من 13.1% في أبريل نيسان.

وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.2% في مايو أيار من 1.5% في أبريل نيسان.



كان التضخم بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً يقارب 35% في يوليو تموز بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجياً مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.



وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.

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