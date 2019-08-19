التضخم في منطقة اليورو ينخفض إلى 1% في يوليو الماضي

أظهرت تقديرات معدلة نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي على أساس سنوي في دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1%.

ويعني هذا تراجع التضخم على أساس سنوي بـ0.3% مقارنة يونيو، مبتعدا بصورة أكبر عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دون الـ2% لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى ارتفاع متوسط تكلفة المعيشة بـ1.1% في يوليو على أساس سنوي.

وكان المركزي الأوروبي قد أنهى في أواخر عام 2018 خطة تحفيز طارئة كان تبناها في 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا.

وخلال الأشهر الماضية تجددت المخاوف في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم إلى ما دون المستهدف.

وفتح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي مؤخرا الباب أمام إمكانية تبني المزيد من التدابير التحفيزية إذا ما لم تتحسن التوقعات الاقتصادية ويرتفع التضخم في منطقة اليورو.