التضخم والضرائب في الولايات المتحدة.. كيف ستكون المعادلة في عام 2023؟

لا يخفى على أحد أن التضخم المرتفع في العديد من البلدان حول العالم يلتهم من ‏ميزانيات الأسر والشركات خلال الفترة الحالية، وحتى مع زيادات الأجور، فإن ‏الارتفاع لا يواكب الضغوط التضخمية المتزايدة بشكل كبير.‏

لقد ارتفع التضخم في الولايات المتحدة على سبيل المثال إلى 8.2% على أساس ‏سنوي خلال سبتمبر أيلول، وهو المستوى في أكثر من 4 عقود.‏

كذلك ارتفع التضخم الأساسي (الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة) ‏إلى 6.6٪، وهو أيضاً أعلى مستوى في 40 عامًا كما أنه مستوى لا يتماشى مع ‏معظم الأجور.‏



الراتب في مقابل التضخم

قد يُطرح سؤال: "ماذا لو أن الراتب لا يواكب الارتفاع في معدل التضخم؟ هنا ‏يأتي الجواب في الضرائب، فقد أصدرت دائرة الإيرادات الضرائب الأميركية ‏تعديلاً في الشرائح الضريبية لعام 2023.‏

وقد يعني التضخم المرتفع جدًا فواتير ضريبية أصغر في موسم الإيداع لعام 2023، ‏وفقًا للهيئة الضريبية الأميركية (‏IRS‏).‏

وبحسب التعديلات، فمن الممكن حصول بعض الارتياح والتخفيف عن كاهل الأسر ‏في أميركا خاصة العمالة التي لا تواكب أجورها الزيادة في التضخم.‏

على سبيل المثال، يظل أعلى معدل ضرائب في الولايات المتحدة نسبة 37٪ كما ‏هي، لكن مبلغ الدخل الذي يتطلبه الشخص لدفع الضريبة ارتفع من 539،900 ‏دولاراً إلى 578،125 دولاراً.‏

وفي الوقت نفسه ، سيتم تطبيق أقل معدل 10٪ على الأفراد الذين يحصلون على ‏‏11000 دولار أو أقل، ارتفاعًا من 10275 دولاراً في عام 2022.‏

وخلال عام 2022، تم فرض ضريبة على الدخل الذي يزيد عن 41،775 دولارًا ‏أمريكيًا وأقل من 89،075 دولارًا بنسبة 22٪؛ في عام 2023، ينتقل هذا الحد إلى ‏ما يزيد عن 44725 دولارا أمريكيًا وأقل من 95375 دولارًا أمريكيًا.‏

أيضاً يشهد الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب، والذي يستهدف الأسر ذات ‏الدخل المنخفض، زيادة كبيرة مع العائلات المؤهلة للحصول على ائتمان بقيمة ‏‏7،430 دولارًا. على العكس من ذلك ، إذا كنت تخطط لوراثة ثروة في عام ‏‏2023، فيجب أن تكون قيمتها أكثر من 12.920.000 دولار لتكون مؤهلاً ‏لضريبة العقارات.‏

وتجدر الإشارة إلى أن الحياة اليومية في الولايات المتحدة تشهد زيادة غير عادية ‏من التضخم في عصر ما بعد الجائحة.