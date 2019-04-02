كيف تضيف التعليقات التوضيحية إلى قصص 'إنستغرام” لجعلها أكثر سهولة؟

قصص Instagram، على سبيل المثال، لا تأتي مع تعليق توضيحي

يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة ممتعة وغنية بالمعلومات للبقاء على إطلاع دائم مع الأصدقاء وزملاء العمل والمشاهير والسياسيين، ولكن من المهم أن تتذكر أن الصور ومقاطع الفيديو التي تشاركها لا يمكن للجميع الوصول إليها دائمًا.

على مر السنين، اتخذت الفرق التي تعمل على منصات مثل Facebook و Instagram و Twitter خطوات للمساعدة في جعل المواقع أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

فقد تم إدخال تقنية التعرف على الوجه، وتمت إضافة أدوات النص البديل التي تعمل مع قارئات الشاشة، وميزات النص البديل المخصصة تتيح للمستخدمين وصف صورهم بمزيد من التفاصيل.

وقد تم إحراز تقدم بلا شك، ولكن لا يزال هناك طريق طويل قبل أن تصل التطبيقات إلى إمكانية الوصول الكامل.

قصص Instagram، على سبيل المثال، لا تأتي مع تعليق توضيحي، مما يمثل تحديًا لـ 466 مليون شخص في العالم يعانون من الصمم أو ضعاف السمع، ورغم أن Instagram نفسه لم يقدم بعد حلا لهذه المشكلة، إلا أن تطبيقات الجهات الخارجية يمكن أن تساعدك في نسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك وإضافة تسميات توضيحية في أسفل الشاشة.

Clipomatic هي واحدة من العديد من برامج تحرير الفيديو التي يمكن أن تساعدك على إضافة نص، وهو متاح مقابل 4.99 دولار في متجر التطبيقات.

يتيح Clipomatic للمستخدمين تسجيل التسميات التوضيحية باستخدام التعرف على الكلام، لذلك تظهر الكلمات على الفور كما تنطقها، وإذا تمت ترجمة خطابك بشكل غير صحيح، فلديك أيضًا خيار لتحرير النص يدويًا.

يحتوي التطبيق حاليًا على القدرة على التعليق على مقاطع الفيديو بأربعين لغة، كما يوفر مرشحات ممتعة وأنماط التسمية التوضيحية، حتى تتمكن من منح مقاطع الفيديو الخاصة بك طابعًا أكثر تخصيصًا.

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