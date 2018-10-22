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الإمارات تستحوذ على 15 % من الثروات السيادية في العالم

الإمارات تستحوذ على 15 % من الثروات السيادية في العالم
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