سواء ارتفعت أسعار العملات الرقمية أو انخفضت، كان هناك الكثير من الحديث حول ما إذا كانت هذه الشبكة النقدية الرقمية المحايدة واللامركزية والتي تتيح لأي شخصين في أي مكان في العالم تبادل الأموال لها جانب مظلم؟ حسنًا، كل شيء له جانب سلبي، والعملات الرقمية ليست استثناء.

دفعت الفوائد المحتملة للعملات الرقمية بعض البنوك المركزية إلى استكشاف إطلاق عملات رقمية للبنك المركزي. ومع ذلك، قبل أن ذلك، يجب أن نتراجع خطوة إلى الوراء ونفكر في المخاطر التي تأتي مع الوعد بعدم الكشف عن هويتنا، والتي هي مجرد بُعد واحد من أبعاد التهديد.

الجانب المظلم من عالم العملات الرقمية

1. عدم وجود تنظيم

باستثناء عدد قليل من الدول الحديثة مثل الإمارات العربية المتحدة، فشلت الكثير من الحكومات في الحفاظ على أي تنظيم بشأن العملة الرقمية. حاولت بعض البلدان تنظيمها كإجراء شكلي، مدركة أنها خارجة عن سيطرتها خاصة أن هناك محافظ كريبتو محسّنة للخصوصية، وخلاطات العملات، ومُغيِّري عناوين المحافظ.

بسبب افتقار القطاع إلى التنظيم، حدثت عمليات احتيال واسعة النطاق، وعمليات سرقة واختراق والتلاعب في السوق.

يهدف الإطار التنظيمي إلى حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي مع السماح بالابتكار وزيادة جاذبية سوق الأصول الرقمية.

2. تقلب الأسعار

أثار تقلب الأصول الرقمية نقاشًا ساخنًا حول ما إذا كانت فقاعة أو خدعة استثمارية عابرة ، أو ثورة شبيهة بالإنترنت من شأنها أن تزعج النظام المالي وتحل في النهاية محل العملات الورقية.

على سبيل المثال، زادت عملة البيتكوين بأكثر من 70٪ في الربع الأول من عام 2021 ، لكنها انخفضت بنسبة 30٪ على مدار اليوم في 19 مايو من ذلك العام ، قبل أن تستعيد جزءًا من قيمتها. يجادل البعض بأن هذا الاستثمار المقلوب رأسًا على عقب بشكل لا يصدق يشكل خطرًا على الاستقرار المالي الأوسع.

3. تسليح الإنترنت

مع تعمق أكبر صراع عسكري أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية ، يستخدم كلا الطرفين طريقة الدفع بدون حدود وبدون إذن للحصول على ميزة في المواجهة الجيوسياسية. عبر التاريخ ، قاد القادة السياسيون والحكومات دولهم إلى حروب غير مبررة. لسوء الحظ ، على الرغم من أنه عام 2022 ، لم يتغير الكثير حيث أصبحت العملة الرقمية مفيدة في تمويل الصراع الذي يستخدمه الفاسدون والمستبدون والتكنوقراط.

4. غسل الأموال والابتزاز

نفس السبب الذي يجعل العملات الرقمية جذابة للغاية هو أيضًا ما يجعلها خطيرة ، وهو عدم الكشف عن هويتها. يمكن استغلال العملات الرقمية بسهولة لأسباب غير قانونية لأنها بطبيعتها غير منظمة، ولا يوجد ضمان للربح في كل الظروف.

5. تغير المناخ

يراقب مركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل أول وأكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية استهلاك البيتكوين للكهرباء، والذي ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. يستهلك تعدين البيتكوين الآن الكثير من الكهرباء مثل السويد ، مع استهلاك سنوي يقدر بـ 14.7 جيجاوات. إذا وصلت عملة البيتكوين إلى الحد الأعلى لكامبردج البالغ 50 جيجاوات ، فستستهلك نفس القدر من الطاقة مثل ألمانيا ، رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وفقًا للباحثين ، في ظل أفضل سيناريو، سيؤدي استخدام البيتكوين إلى ارتفاع درجة الحرارة العالمية لتتجاوز حاجز 2 درجة مئوية في 22 عامًا ، وهو أسرع بكثير مما تتوقعه اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. تخطط باريس للإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين هذا القرن ، في الغالب من خلال نشر الطاقة المتجددة. إذا تم استخدام متوسط ​​معدل اعتماد البيتكوين بدلاً من ذلك ، فسيتم الوصول إلى حد 2 درجة مئوية خلال 16 عامًا ، وفقًا للباحثين.

في حين أن بعض مؤيدي البيتكوين يجادلون بأن الإجراء كثيف الطاقة يعتقد أنه ضروري للاقتصاد الرقمي ، فإن النظام المصرفي الحالي يستلزم ويهدر المزيد من الطاقة في العمليات القديمة والبطيئة. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن صندوق آرك إنفيستمنت : "تعد البيتكوين أكثر كفاءة بشكل ملحوظ من الخدمات المصرفية التقليدية وتعدين الذهب على نطاق عالمي".