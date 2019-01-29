الجزائر ترفع الحظر عن بعض الواردات وتفرض رسوماً جمركية

قالت وزارة التجارة الجزائرية إنها رفعت حظرا عن واردات عدد من السلع، وفرضت بدلا من ذلك رسوما جمركية بين 30 و200 بالمئة.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن الإجراء الجديد يسمح باستيراد منتجات مثل الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والمواد الخام وبعض السلع الغذائية.

وأضافت أنه أصبح مسموحا استيراد السلع والمنتجات التي تقرر وقف استيرادها في 2018.

فيما أشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحماية الصناعات الناشئة في

هذا وكانت الجزائر فرضت حظرا على 851 منتجا العام الماضي في مسعى لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

غير أن فاتورة واردات البلاد تظل مرتفعة بسبب ضعف الإنتاج المحلي من غير الطاقة.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد الدولي يوصف للجزائر مسكنات تفاقم الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد الجزائري قد يتحسن العام الحالي





