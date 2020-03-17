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الجزائر تعلق الرحلات مع 10 دول عربية وأفريقية

منشور 17 آذار / مارس 2020 - 09:03
كانت الجزائر قد قررت تعليق الرحلات مع إيطاليا وإسبانيا والصين والسعودية والمغرب
تعليق الرحلات تصاحبه ترتيبات لإجلاء الرعايا الجزائريين من هذه الدول
أبرز العناوين
تقترب الجزائر من حالة الإغلاق الكلي للمجال البحري والجوي بعدما أعلنت مساء الإثنين

تقترب الجزائر من حالة الإغلاق الكلي للمجال البحري والجوي بعدما أعلنت مساء الإثنين، تعليق الرحلات الجوية من وإلى 10 وجهات عربية وعواصم أفريقية في سياق تدابير مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة عبد العزيز جراد وجّه تعليمات إلى وزير النقل  لتنفيذ قرار يقضي بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية من وإلى 5 دول عربية هي تونس ومصر والأردن وقطر والإمارات.

ويشمل قرار التعليق أيضاً العاصمة الموريتانية نواكشوط وباماكو بمالي ونيامي بالنيجر ودكار بالسنغال والعاصمة البوركينابية واغادوغو، بدءاً من يوم 19 مارس/آذار الجاري.

وأكد البيان أن تعليق الرحلات تصاحبه ترتيبات لإجلاء الرعايا الجزائريين من هذه الدول.

وكانت الجزائر قد قررت تعليق الرحلات مع إيطاليا وإسبانيا والصين والسعودية والمغرب.

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Via SyndiGate.info


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