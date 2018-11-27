تعاون جزائري صيني لبناء مصنع فوسفات بقيمة 6 مليارات دولار

وقعت الجزائر اتفاقا بستة مليارات دولار مع الصين لبناء مصنع للفوسفات في ولاية تبسة الجزائرية.

وقال الرئيس التنفيذي لسوناطراك الجزائرية الحكومية للطاقة عبد المؤمن ولد قدور في تعليقات نقلها التلفزيون أثناء مناسبة التوقيع التي حضرها رئيس الوزراء أحمد أويحيي، إن المصنع سيبدأ التشغيل في 2022، وسيخلق ثلاثة آلاف فرصة عمل.

وقال مصدر جزائري إن سوناطراك ستملك حصة قدرها 51 بالمئة في المشروع، الذي سيتكلف بناؤه ستة مليارات دولار، بينما ستحوز سي.آي.تي.آي.سي الصينية العملاقة المملوكة للدولة 49 في المئة.

وأضاف ولد قدور أن المشروع في تبسة، على بعد 700 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، سيدر نحو 1.9 مليار دولار سنويا.

وتحاول الجزائر تنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على الطاقة، التي تشكل 95 في المئة من الإيرادات الخارجية.

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