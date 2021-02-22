الجنيه الأسترليني يرتفع قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات

ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم ليستقر قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات فوق 1.40 دولار قبيل إعلان بشأن خطط لتخفيف إجراءات العزل العام بينما يراهن مستثمرون على أن توزيعا فعالا للقاحات كوفيد-19 في المملكة المتحدة سيجلب تعافيا اقتصاديا.

ووصل الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2018 عندما تخطى حاجز 1.40 دولار يوم الجمعة. وسجل مكاسب 2.6 بالمئة مقابل العملة الأمريكية منذ بداية 2021 وأدت مكاسبه السريعة إلى حديث عن تصحيح محتمل، بحسب "رويترز" .

وعند الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.20 بالمئة أمام العملة الخضراء عند 1.4044 دولار. وفي مقابل العملة الأوروبية صعد 0.1 بالمئة إلى 86.48 بنس لليورو بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في عام.