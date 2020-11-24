الجنيه الاسترليني يحلق لأعلى مستوى في شهرين ونصف بفعل أخبار اللقاح وتوقعات باتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي

صعد الجنيه الاسترليني الاثنين ليلامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في شهرين ونصف بدعم من مزيد من الأنباء الإيجابية بشأن لقاح محتمل للوقاية من مرض كوفيد-19 وهو ما دفع المستثمرين إلى شراء العملات العالية المخاطر.

ولقي الاسترليني دعما أيضا من توقعات بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتوصلان إلى إتفاقية للتجارة بعد الانفصال.

وعند أعلى مستوى لها في الجلسة، صعدت العملة البريطانية 0.8 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3396 دولار وهو أقوى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر أيلول قبل أن تتخلى عن معظم مكاسبها لتسجل في

أواخر التعاملات 1.3316 دولار.

وفي مقابل اليورو، ارتفع الاسترليني أكثر من 0.5 بالمئة إلى 88.68 بنس قرب أعلى مستوى له في أسبوعين.