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قطر: فائض الميزان التجاري ينخفض بنحو 48% في الربع الثالث إلى 19.6 مليار ريال

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 09:34
فائض الميزان التجاري ينخفض بنحو 48% في الربع الثالث إلى 19.6 مليار ريال
الريال القطري
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تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنحو 48.4% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري الى 19.6 مليار ريال مقابل فائض قدره 38 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي

تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنحو 48.4% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري الى 19.6 مليار ريال مقابل فائض قدره 38 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وفقا لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.

هذا وتأثر فائض الميزان السلعي لقطر بانخفاض الصادارت بنسبة 35.5% وصولا إلى 41.1 مليار ريال، وتراجعت قيمة الواردات السلعية إلى نحو 21.5 مليار ريال وبنسبة 16.5%، واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من العام 2020، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية، حيث شكلت 79%، و39.7% على التوالي.

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Via SyndiGate.info


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