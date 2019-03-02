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الجنيه السوداني يرتفع بقوة أمام الدولار مدعوماً بالطوارئ

الجنيه السوداني يرتفع بقوة أمام الدولار مدعوماً بالطوارئ
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