الجنيه المصري يرتفع إلى 16.21 أمام الدولار منذ بداية العام

واصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار مسجلاً 16.21 جنيه للشراء مقابل الدولار ومسجلاً أعلى مستوياته خلال 3 سنوات بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وانخفض سعر الدولار في مصر أمس بنحو 4 قروش ليواصل رحلة هبوط منذ بداية العام، حيث فقد الدولار نحو 157 قرشاً (1.57 جنيه)، حيث تراجع سعره منذ بداية 2019 من 17.78 جنيه إلى 16.21 جنيه للدولار.

وعلى صعيد العملات العربية أمس في سوق الصرف المصرية، بلغ سعر سعر الدرهم الإماراتي 4.41 جنيه، والريال السعودي 4.32 جنيه، والدينار الكويتي 53.37 جنيه.

وبحسب خبراء لـ«الاتحاد»، فإن سبب استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري يرجع إلى «الوفرة» التي حظي بها السوق المصري من الدولار، بسب زيادة الصادرات في الفترة الأخيرة.