الجنيه المصري يهبط عن 16 للدولار للمرة الأولى منذ 3 سنوات

عزز الجنيه المصري مكاسبه القوية التي حققتها أمام العملة الأميركية في 2019 ليجري تداوله دون مستوى 16.00 جنيهاً للدولار للمرة الأولى منذ فبراير 2017.

وأنهى الجنيه جلسة التداول، أمس الاثنين، عند 15.99 مقابل الدولار. وسجل الجنيه مكاسب بحوالي 10.5 في المئة مقابل الدولار منذ أول يناير 2019.

والمرة السابقة التي جرى فيها تداول العملة المصرية دون مستوى 16.00 جنيهاً للدولار كانت في الثامن والعشرين من فبراير 2017، عندما سجلت 15.79 .

وقال أحمد حافظ مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بنك الاستثمار رينسانس كابيتال" إن قوة الجنيه قد تخفض مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية، متوقعا احتمال أن يضعف الجنيه العام القادم.

لكن آلن سانديب رئيس البحوث في "نعيم للوساطة" في الأوراق المالية توقع أن تزداد قوة الجنيه في الربع الأول من 2020.

وقال "نتوقع أنه سيلامس 15.75 بحلول الربع الأول من 2020... تلك هي حساباتنا الداخلية التي لا تزال أولية".