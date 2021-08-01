الجواز الصحي العالمي" يعيد حركة السفر

أكدت غالبية المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي أن اعتماد جواز السفر الصحي العالمي، الذي طوره الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، سوف يعيد السفر إلى مستوياته قبل جائحة «كورونا».

ورداً على سؤال مفاده: «هل تعتقد بأن اعتماد جواز السفر الصحي العالمي سوف يعيد السفر إلى مستوياته قبل الجائحة؟»، أجاب 65% من المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» بـ«نعم»، فيما أجاب 35% بـ«لا».

وأشار 50.4% من المشاركين في الاستطلاع على موقع «تويتر» إلى أن اعتماد جواز السفر الصحي العالمي سيعيد السفر إلى مستوياته قبل الجائحة، فيما قال 49.6% منهم لا.

وأوضح شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «سيرينتي ترافيل» أن جواز السفر الصحي العالمي «أياتا» يمثل حلاً ممتازاً لسرعة عودة حركة السياحة والسفر الجوي في الفترة المقبلة، إذ يتيح للمسافرين تسلّم نتائج فحوص «كوفيد 19» عبره والتأكد من أهليتهم للمضي في رحلتهم، كما يتيح للمسافرين إدارة بياناتهم وتسهيل مشاركة نتائج فحوصهم مع شركات الطيران والسلطات المعنية للسفر ما ينعكس إيجاباً على تسهيل حركة السفر والطيران على المستوى العالمي.

وسيلة ذكية

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك»: يشكل جواز السفر الصحي العالمي وسيلة رقمية ذكية لتسهيل عملية السفر والتحقق من فحص «كوفيد 19» واللقاح ومتطلبات السفر العالمي، لافتاً إلى أن جواز السفر عبارة عن تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يمكّن المسافرين من إدارة رحلاتهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبار «كوفيد 19» أو معلومات اللقاح، ويهدف إلى إدارة وتوثيق وضمان التدفق لبيانات الاختبارات واللقاحات بين الدول وشركات الطيران والمسافرين والمختبرات. ولفت إلى أن جواز السفر الجديد سوف يساهم في تسريع تعافي حركة السفر الجوي في الفترة المقبلة، مع اتساع اعتماده من قبل الناقلات الجوية حول العالم والسلطات المعنية.

حل ممتاز

وكانت «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» قد عقدتا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» لتصبحا من أولى الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب جواز السفر الجديد.

ويمكّن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقمياً وبسلاسة طوال تجربة السفر. وتم تطوير جواز السفر على أساس 4 وحدات منفصلة يمكن التفاعل مع بعضها بعضاً. وتغطي الوحدات سجلات المتطلبات التنظيمية لدخول الدول المختلفة والمختبرات/‏‏ ‏مراكز الفحص، وإصدار الشهادات التي تم التأكد منها، والهوية الرقمية وإمكان المسافرين من مشاركة نتائج فحوصهم في الرحلة عبر الأجهزة الذكية.