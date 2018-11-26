إيرادات الجزائر من الطاقة ترتفع بنسبة 18% في 10 أشهر

إيرادات الطاقة تقلص العجز التجاري للجزائر في 10 أشهر

أظهرت أرقام رسمية الأحد ارتفاع إيرادات الجزائر من الطاقة 18.21 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017، ليتقلص العجز التجاري 58.65 بالمئة.

وبحسب أرقام الجمارك، بلغت صادرات النفط والغاز، التي تشكل 93.17 بالمئة من إجمالي الصادرات، 31.795 مليار دولار، ارتفاعا من 26.896 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية 34.126 مليار دولار، مقابل 28.424 مليار في الأشهر العشرة الأولى من 2017، في حين تراجعت الواردات 0.35 بالمئة إلى 38.240 مليار دولار.

فرضت الجزائر قيودا على الواردات في محاولة لخفض الإنفاق بعد تراجع في إيرادات الطاقة منذ 2014.

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