الحكومة المكسيكية ترفع دعوى قضائية ضد شي إن Shein

تواجه شركة "الموضة السريعة" الصينية "شي إن Shein" التي تعتبر من أشهر التطبيقات عالميًا، اتهامات بسرقة تصامية أقمشة مكسيكية بهدف تصنيع عدد كبير من الملابس.

الحكومة المكسيكية تتهم شي إن Shein بسرقة أقمشة مكسيكية

وفي التفاصيل وجهت الحكومة المكسيكية اتهامات إلى شركة الموضة الشهيرة شي إن Shein بسرقة تصاميم أقمشة مكسيكية، وكشفت الحكومة أنها رصدت عبر التطبيق الشهير عدد كبير من الملابس تكشف عن عناصر خاصة بهوية وثقافة ناهوا من سان غابرييل تشيلاك من ولاية بويبلا.

وقالت الحكومة إنها قامت برفع رسالة احتجاج إلى تطبيق شي إن، بعد استخداكها نقشات على شكل ورود على إحدى قمصانها، وطالبت السلطات الرسمية في المكسيك الشركة الصينية إن توضح سبب اعتمادها تعبيرًا ثقافيًا يمثل ملكية جماعية بعد استخدامها عناصر ثقافية.

والجدير بالذكر أنه وفي وقت سابق وتحديدًا عام 2021 كانت السلطات الرسمية في المكسيك قد أقامت دعوى على عدد من الشركات المتخصصة في صناعة الملابس مثل شي إن و”إنديتكس” الإسبانية و”باتول” و”أنثروبولودجي” الأميركيّتين بتهمة استخدام أقمشة مكسيكية في التصاميم الخاصة بهم.

كما أقامت السلطات المكسيكية في عام 2020 دعوى ضد مصممة الأزياء الفرنسية إيزابيل ماران، وبعد هذه الدعوى قدمت مصممة الأزياء اعتذارها للحكومة في المكسيك والسكان الأصليين.



وتحظى شي إن Shein بشعبية كبيرة حول العالم حيث باتت واحدة من أشهر شركات التسويق التي تقدم الخدمات للجمهور عبر الإنترنت.