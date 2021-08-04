الخام الأمريكي ينخفض إلى 70.4 دولارا وسط مخاوف بشأن تفشي دلتا

أسعار الخام الأمريكي تتجه لليوم الثالث على التوالي نحو الانخفاض اليوم، حيث لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الآجلة لخام برنت مع تنامي المخاوف من أن يقود الانتشار المتزايد للسلالة دلتا من فيروس كورونا في كبرى الدول المستهلكة إلى خفض الطلب على الوقود.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات ما يوازي 0.1 في المائة إلى 70.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.

وأضافت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام سنتا واحدا إلى 72.42 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخامين أمس الثلاثاء لأقل مستوى منذ 21 يوليو ثم ارتفعت بعض الشيء عند الإغلاق.



وتكافح الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، تفشيا سريع الانتشار لسلالة دلتا شديدة العدوى ويخشى المحللون أن يقود ذلك لخفض استهلاك الوقود في وقت عادة ما يشهد زيادة في البلدين.

وقال إيه.إن.زد في مذكرة "يستمر الضعف الموسمي للنشاط الاقتصادي في ظل تزايد الإصابات بسلالة دلتا في الضغط على المعنويات".

وتابع "يعاني نحو نصف أقاليم الصين من التفشي الأخير. ويأتي ذلك في ذروة موسم الرحلات الصيفية. ومن المرجح أن يتعرض الطلب على الخام لضغوط"، وفقا لـ"رويترز".

كما قدمت بيانات المخزونات الأمريكية بعض الدعم لأسعار الخام إذ تراجعت مخزونات كل من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير.

قال مصدران بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 879 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو.

وذكر المصدران اللذان رفضا الكشف عن هويتهما أن البيانات كشفت هبوط مخزونات البنزين هبطت 5.8 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير بمقدار 717 ألف برميل.