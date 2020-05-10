الخطوط الأردنية تعيد جدولة ديونها بسبب كورونا

طلبت الخطوط الجوية الملكية الأردنية إعادة جدولة مدفوعات ديون لشركات تأجير وبنوك بعد تراجع "غير مسبوق" في الإيرادات بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي سبّب توقف حركة الطيران عالمياً.

وقالت الشركة المملوكة للدولة، في إفصاح للبورصة، وفق ما أوردت وكالة رويترز في وقت متأخر من مساء السبت، إنها طلبت من شركات تأجير طائرات وموردين وبنوك إعادة جدولة الديون "لبضعة أشهر".

ولم تقدم الشركة التي لها شبكة واسعة في المنطقة أرقاماً بشأن تراجع الإيرادات منذ أغلق الأردن مجاله الجوي في 18 مارس/ آذار الماضي.

ورغم قرار الأردن تخفيف قيود العزل العام الصارمة، فقد سمح فقط برحلات إعادة المواطنين العالقين في الخارج، وألزمهم بدخول الحجر الصحي عند عودتهم. ولا يزال حظر دخول الأجانب سارياً.

وقالت الشركة إنها ملزمة حتى الآن بدفع 16 مليون دينار (22.5 مليون دولار) قيمة تذاكر أعادها أصحابها، وذلك إلى جانب الأعمال التي خسرتها بسبب إجراءات العزل العام.



وفي منتصف إبريل/ نيسان الماضي، توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتراجع عائدات شركات طيران الركاب في 2020 بنسبة 55%، أي ما يعادل 314 مليار دولار، بسبب جائحة كورونا.

ويواجه الأردن ضغوطاً مالية متزايدة بسبب تداعيات الجائحة. وتوقع وزير المالية، محمد العسعس، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار (1.4 مليار دولار) عمّا توقعته الحكومة في بداية العام الحالي، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأقرّ مجلس النواب الأردني في يناير/ كانون الثاني الماضي موازنة المملكة لعام 2020 بإنفاق يصل إلى 12.5 مليار دولار، وعجز غير مسبوق يبلغ 1.8 مليار دولار.

وأضاف العسعس أن حجم الخسارة المالية عن كل يوم إغلاق يبلغ 100 مليون دينار (140 مليون دولار)، لافتاً إلى أن معظم الدخل يأتي من الضريبة، وتحصيل الحكومة من الضرائب خلال الأزمة وصل إلى الثلث.

وتقدَّر فوائد الدين العام لعام 2020 بنحو 1.6 مليار دينار (2.26 مليار دولار) وما نسبته 16% من الإيرادات المحلية، في ظل مديونية مرتفعة تخطت حدّ 30 مليار دينار (42.3 مليار دولار) بنسبة 97% من الناتج المحلي.