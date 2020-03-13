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الخطوط الجزائرية تعلق رحلاتها إلى إسبانيا وتقلصها نحو فرنسا

منشور 13 آذار / مارس 2020 - 05:36
يأتي قرار الجوية الجزائرية غداة إعلان الجزائر والمغرب إلغاء الرحلات بين البلدين، بناء على اتفاق بين حكومتي البلدين
الخطوط الجزائرية
أبرز العناوين
ألغت الجوية الجزائرية الرحلات إلى فرنسا من مطارات محافظات سطيف، باتنة، تلمسان، بجاية، عنابة، الوادي، بسكرة، والشلف

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من يوم الاثنين 16 مارس/ آذار الحالي، وأشارت على صفحتها في فيسبوك إلى أنه تم أيضاً تخفيض مستوى الرحلات إلى فرنسا، بداية من يوم غد السبت.

وألغت الجوية الجزائرية الرحلات إلى فرنسا من مطارات محافظات سطيف، باتنة، تلمسان، بجاية، عنابة، الوادي، بسكرة، والشلف. وأكدت الجوية الجزائرية أنها تضمن تعويض الذين تأثروا بإلغاء أو تأجيل الرحلات.

ويأتي قرار الجوية الجزائرية غداة إعلان الجزائر والمغرب إلغاء الرحلات بين البلدين، بناء على اتفاق بين حكومتي البلدين. وتعد إسبانيا رابع وجهة تعلق الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها إليها، بعد تعليق الرحلات إلى إيطاليا عبر روما وميلانو والعاصمة الصينية بكين، والمغرب.

وسجلت الجزائر حتى يوم الجمعة، وفاة شخصين جراء إصابتهما بفيروس كورونا، فيما توجد 26 حالة تحت الحجر الصحي.

وأكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن الجزائر تسيطر على الوضع، والدولة وضعت كل الوسائل اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، مشيراً الى أنه في حال انتشار الفيروس "سترفع الدولة من مستوى التأهب إلى أقصى حد للتحكم في الوضع".

كذلك أكّد الوزير في البرلمان "توفير أزيد من مليوني كمامة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، وتوفير عدد كبير من الكمامات ذات الجودة العالية الموجهة للسلك الطبي وأعلن إعطاء تعليمات صارمة للجمارك لمنع تصدير هذه المنتجات للخارج".

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Via SyndiGate.info


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