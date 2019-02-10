الخطوط السعودية تضم لأسطولها طائرة ثالثة بتقنية الاتصالات الفضائية

انضمت الطائرة المحدّثة الثالثة من طراز إيرباص (A320) والمزودة بأحدث تقنية الاتصالات الفضائية إلى أسطول الخطوط السعودية بعد أن تم تحديث مقصورتها الداخلية بالكامل، وتزويدها بخدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر، وبدأت الطائرة التي تحمل السجل رقم (HZASC) رحلاتها بعد التحديث يوم الأربعاء 7 فبراير (شباط) برحلة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى فرانكفورت في ألمانيا.

وطورت «السعودية» استراتيجيتها على طائراتها ذات الممر الواحد من خلال تزويدها بأحدث تقنية الاتصالات الفضائية بالشراكة مع مزود الخدمة شركة «تقنية الفضائية» التي توفر لطائرات الخطوط السعودية أفضل تقنية فضائية خارج الولايات المتحدة الأميركية عبر ترددات الأقمار الصناعية (KU-KA) التي تمكّن ضيوف «السعودية» من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف المتحركة والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل إلى أكثر من 50 ميغابايت في الثانية، ويمكنهم من مشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة كخيار ترفيهي جديد.

وشمل التحديث مقصورة الطائرة، حيث تم تزويدها بمقاعد جديدة لدرجة الأعمال تنفرد بمقدار 180 درجة وشاشات ترفيه جوي بحجم 16 إنشاً، مع توفير أقصى درجات الراحة والاحتياجات الخاصة بالمقعد كمساحات تخزين الأمتعة المصاحبة ومنافذ للطاقة لشحن الأجهزة الشخصية، وتتكون مقصورة درجة الأعمال من 20 مقعداً، في حين تم تحديث مقاعد درجة الضيافة التي تشمل 90 مقعداً، وزيادة المساحات بين المقاعد وتزويدها بشاشات ترفيه بحجم 11 إنشاً ومخازن مناسبة للأمتعة.

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