الخطوط القطرية ترفع حصتها في الشركة المالكة للخطوط البريطانية إلى 25.1%

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، عن زيادة حصتها في المجموعة الدولية لشركات "آي.إيه.جي" (IAG) والمالكة للخطوط الجوية البريطانية من 21.4% إلى 25.1%.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، إنّ "الإعلان عن تعزيز هذا الاستثمار دليل على دعمنا المتواصل للمجموعة الدولية لشركات الطيران ولاستراتيجيتها الناجحة".

وأضاف الباكر، في تصريح إعلامي منشور على الموقع الرسمي للمجموعة، أنّ "الخطوط القطرية تستمر بالنظر في فرص الاستثمار في مختلف شركات الطيران العالمية، خصوصاً التي نتشارك مع فريق إدارتها ذات الرؤية التي تهدف إلى إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المزيد من المسافرين في مختلف أنحاء العالم".

وتمتلك مجموعة "آي.إيه.جي" أيضاً شركات "طيران أيبيريا" و"إير لينغوس" و"فولينغ".

وأعلنت الخطوط القطرية، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري، عن إجراء محادثات لشراء 49% في شركة الطيران الأفريقية "رواندا أير" وأنها مهتمة بمضاعفة حيازتها في مجموعة "لاتام إيرلاينز" إلى 20%.

كما أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن أنها تدرس مقترحاً لشراء حصة في شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.