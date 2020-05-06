الخطوط القطرية تعتزم الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها بسبب كورونا

تعتزم الخطوط الجوية القطرية الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها بفعل جائحة كورونا وأثرها الاقتصادي على قطاع النقل ونشاط الشركة.

واشارت مذكرة داخلية للشركة موقعة باسم الرئيس التنفيذي وأطلعت عليها CNBC عربية قال فيها "سنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف، بما في ذلك اطقم المضيفين"

ويعمل في الشركة حوالي 30 الف موظف، وتشغل رحلات إلى 35 وجهة فقط من اصل 160 وجهة قبل ظهور الجائحة على متن 260 طائرة.

وكانت الخطوط القطرية قد استغنت في شهر مارس الماضي عن نحو 200 موظف بسبب جائحة كورونا