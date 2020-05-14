الخطوط القطرية تعتزم تسريح ما يقرب 20% من قوة العمل

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من قوة العمل بها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.



وقال أكبر الباكر "للأسف، سيتعين علينا خفض نحو 20% من قوة العمل".



وقال الباكر إن الخفض "قرار شديد الصعوبة" لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك "بديلا آخر".



وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46 ألفا و684 موظفا في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس آذار 2019.