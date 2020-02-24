الدولار يتجه إلى أدنى مستوى أمام الجنيه المصري منذ 40 شهراً

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هبط الدولار الأمريكي أمس الأحد إلى أدنى مستوى له أمام الجنيه المصري منذ نحو 40 شهراً
هبط الدولار الأمريكي أمس الأحد إلى أدنى مستوى له أمام الجنيه المصري منذ نحو 40 شهراً.
وسجل الدولار الأمريكي في البنك التجارى الدولى نحو 15.49 جنيها للشراء و 15.59 جنيها للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد نحو 15.49 جنيها للشراء و 15.58 جنيه للبيعا.
وبلغ سعر صرف الدولار في بنكي الأهلى ومصر نحو 15.51 جنيها للشراء و 15.61 جنيها للبيع.
وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 15.49 جنيها للشراء و 15.59 جنيها للبيع، بينما سجل فى بنك البركة الإسلامي نحو 15.52 جنيها للشراء و 15.62 جنيها للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 15.54 جنيها للشراء و 15.63 جنيها للبيع.
Via SyndiGate.info
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