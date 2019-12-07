الدولار يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر

استقر اليورو مقابل الدولار أمس، على الرغم من أن العملة الأمريكية تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إذ تتعرض لضغوط جراء حالة القلق المحيطة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على ضعف الاقتصاد الأمريكي.

بحسب "رويترز"، شهد الدولار النيوزيلندي الذي عاود الارتفاع تعافيا قويا بفضل تجدد الإقبال على المخاطر نوعا ما وكذلك بسبب عوامل إيجابية محلية. مقابل سلة من ست عملات، تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في شهر عند 97.355. واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1106 دولار.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3132 دولار و84.58 بنس مقابل اليورو، لكنه مستقر قرب أعلى مستوى في عام ونصف العام إذ تزيد ثقة المستثمرين بأن الضبابية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تنتهي سريعا.

وتعافى الإقبال على المخاطرة قليلا، ما دفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6568 مقابل الدولار الأمريكي.

إلى ذلك، هبطت أسعار الذهب 1 في المائة أمس، بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر، لكن نقصا في المعروض دفع البلاديوم إلى مستوى قياسي جديد.

وسجل نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكبر زيادة في عشرة أشهر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو ما يؤكد أن أكبر اقتصاد في العالم يبقى في مسار نمو معتدل على الرغم من ركود طويل الأمد في قطاع الصناعات التحويلية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1459.36 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3 في المائة إلى 1463.9 دولار للأوقية.

ودفعت بيانات الوظائف الدولار إلى الصعود، وبينما قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تحسن المعنويات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "إن محادثات التجارة مع الصين "تسير بلا توقف".

وفي لفتة إيجابية، قالت الصين "إنها ستعفي بعض شحنات فول الصويا وبعض اللحوم الأمريكية من الرسوم الجمركية".