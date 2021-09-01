الدولار يتجه نحو أدنى مستوى في 3 أسابيع وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

اتجه الدولار نحو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل عملات مناظرة رئيسية اليوم، وذلك وسط توجه أنظار المستثمرين على تقرير مهم للوظائف الأمريكية من المقرر صدوره يوم الجمعة بحثا عن مؤشرات بشأن الموعد المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ارتفاعاً مقابل بعض العملات المنافسة إلى 92.777 مقارنة باليوم الماضي، حين تراجع إلى أدنى مستوى لأول مرة منذ السادس من أغسطس حيث وصل عند 92.395 .

ووصل الدولار الأسترالي عند 0.73115 دولار أمريكي وذلك بعد أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين البالغة 0.7341 دولار والتي سجلها أمس الثلاثاء.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.18 في المائة إلى 0.7035 دولار أمريكي، لكنه يبقى قريبا من أعلى مستوياته منذ الخامس من أغسطس البالغ 0.70685 دولار أمريكي الذي سجله في الجلسة السابقة.