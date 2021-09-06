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الدولار يتجه نحو أقل مستوى في شهر

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:56
الدولار يتجه نحو أقل مستوى في شهر
سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل باقي العملات ارتفاعاً امام ستة عملات بـ  0.1 بالمئة
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اتجه الدولار نحو أقل مستوى في شهر وذلك بعد تقرير أثار التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يبدأ في التقليل من التحفيز. 

اتجه الدولار نحو أقل مستوى في شهر وذلك بعد تقرير أثار التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يبدأ في التقليل من التحفيز. 

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وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل باقي العملات ارتفاعاً امام ستة عملات بـ  0.1 بالمئة.

وكان قد سجل يوم الجمعة أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس حيث بلغ 91.941، وذلك بعد تقرير الوظائف الأمريكي أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف أقل عدد من الوظائف في سبعة أشهر في أغسطس .

وسجل اليورو تراجعاً  نهاية الأسبوع الماضي  عند 1.1909 دولار، وذلك بعد أن وصل لأعلى مستوى في 29 يونيو. 

في حين سجل الدولار مقابل الين ارتفاعاً بـ 0.09 إلى 109.785 ين، وانخفض الدولار الاسترالي بـ 0.19 بالمئة إلى 0.7434 دولار أمريكي. 

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.2 إلى 0.7139 دولار أمريكي. 

كلمات دالة:ارتفاع الدولارانخفاض الدولار

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