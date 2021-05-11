الدولار يتجه نحو أقل مستوى في عدة أشهر

حوم الدولار قرب أقل مستوى في عدة أشهر اليوم الثلاثاء، إذ دعم ارتفاع أسعار السلع الأولية عملات الدول المصدرة لها، لكن الحذر حيال بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤدي للتبكير برفع سعر الفائدة منع هبوط الدولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الإثنين، ولم يطرأ عليه تغير يذكر ليسجل 0.7831 دولار.

وكذلك الدولار الكندي الذي بلغ بالأمس أعلى مستوى في أربع سنوات تقريبا استقر عند 1.2096 مقابل الدولار الأمريكي. وجرى تداول الدولار النيوزيلندي قرب أعلى مستوياته منذ فبراير شباط.

كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى مقابل الدولار منذ مارس وأعلى مستوى مقابل اليورو منذ أوائل أبريل، إذ رحب المستثمرون بتخفيف إجراءات العزل العام في بريطانيا وانحسار مخاطر إجراء استفتاء استقلال جديد في اسكتلندا.

وبحسب (رويترز) استقر اليورو إلى حد كبير عند 1.2142 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين أمس، وكذلك لم يطرأ تغير على العملة اليابانية عند 108.81 ين مقابل الدولار.

لكن الوون الكوري الجنوبي والدولار التايواني تراجعا مع هبوط بورصتي البلدين اللتين تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا بهما وموجة بيع أوسع نطاقا للأسهم المرتبطة بالنمو في وول ستريت وآسيا بسبب مخاوف التضخم.