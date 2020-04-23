الدولار يتخلى عن مكاسبه اليوم

تخلى الدولار عن مكاسبه اليوم الخميس، بعدما ساهم انتعاش النفط في تهدئة الأسواق، فيما تراجع الذهب بفعل موجة بيع من ارتفاعات كبيرة حققها الأربعاء، لكن الأونصة لا تزال متماسكة فوق 1700 دولار.

في التفاصيل، استقرّ اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني قبيل اجتماع لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي بشأن استجابة التكتل للاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا العالمية.

وتجاهلت العملة الأميركية في البداية تعافي النفط، لأن المكاسب كانت طفيفة. إلا أن الدولار تراجع مع مواصلة العقود الآجلة للنفط مكاسبها، ما يقلص جاذبية الملاذ الآمن في الاحتفاظ بأموال بالدولار.

ومقابل الكرونة النرويجية، تخلت العملة الأميركية عن مكاسبها وتراجعت 0.7% إلى 10.6894 مع ارتفاع أسعار النفط، لتتراجع من أعلى مستوى في شهر، الذي بلغته أمس الأربعاء.



ووفقاً لبيانات "رويترز"، انخفض الدولار 0.8% إلى 75.38 روبل روسي اليوم. وانخفض الدولار مقابل نظيره الكندي إلى 1.4134 دولار كندي عقب تراجعه 0.3% الأربعاء.

وارتفعت العملة الأميركية في البداية مقابل البيزو المكسيكي، لكنها بدلت مسارها وانخفضت إلى 24.3850، لتتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين.

ولم يطرأ على الدولار تغير يذكر مقابل الين، إذ ظلت العملتان في نطاق محدود. وجرى تداول الدولار في أحدث تعاملات عند 107.78 ينات.

وتعافى الدولار الأسترالي من انخفاض مبكر ليرتفع 0.23% إلى 0.6339 دولار أميركي مع تراجع العملة الأميركية مقابل بقية العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية العالمية. كذلك ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.37% إلى 0.5979 دولار أميركي.

المعادن الثمينة

وفي سوق المعادن، تراجع الذهب اليوم الخميس، إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، لكن سعر الأونصة تماسك فوق مستوى 1700 دولار بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأميركية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن كورونا.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1710.78 دولارات بحلول الساعة 5:20 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز أكثر من 1.5% الأربعاء. ولم يطرأ تغيّر يُذكر على الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1738.9 دولاراً.

ويميل الذهب إلى الاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية، إذ إنه يُعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1949.18 دولاراً للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.4% إلى 760.35 دولاراً، بينما ربحت الفضة 0.6% مسجلة 15.24 دولاراً.