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الدولار يتراجع لأقل سعر في 4 أشهر مقابل الين وسط اضطرابات في واشنطن

الدولار يتراجع لأقل سعر في 4 أشهر مقابل الين وسط اضطرابات في واشنطن
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