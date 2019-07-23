الدولار يحلق لأعلى مستوى في أسبوعين بعد اتفاق الدين الأمريكي

ارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملات المنافسة اليوم بعد يوم من اتفاق الرئيس الامريكي دونالد ترمب وزعماء الكونجرس على تمديد حد الدين، مما هدئ المخاوف بشأن تخلف الحكومة عن السداد في وقت لاحق من العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.31 بالمئة إلى 97.47 وهو أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو.

وترجع قوة الدولار أيضا إلى ضعف عام لليورو مع ترقب مستثمرين لأنباء بشأن تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وعانت العملة الموحدة مقابل الدولار ولكنها استقرت عند أعلى مستوى في عامين مقابل العملة السويسرية ضعيفة العائد لتسجل حوالي 1.10 فرنك سويسري مقابل اليورو مع تنامي المخاوف من احتمال تدخل البنك الوطني السويسري بقوة لإضعاف العملة.

ومُني الجنيه الاسترليني بخسارة في التعاملات المبكرة في لندن، وانخفض قبل إعلان نتائج انتخابات رئاسة حزب المحافظين البريطاني.

وجرى تداول الاسترليني عند 1.2459 دولار مقتربا من أقل مستوى في 27 شهرا عند 1.2382 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

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