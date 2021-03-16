الدولار يرتفع مع ترقب أسواق العملات اجتماع الفدرالي

هيمنت حالة من الحذر على أسواق العملات الثلاثاء 16 مارس قبل بدء اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الفدرالي الأميركي والذي يستمبر يومين.

ومن المنتظر أن يتوقع صناع السياسات بالمجلس أن ينمو الاقتصاد الأميركي في 2021 بأسرع وتيرة في عقود مع هبوط معدل البطالة وارتفاع نسبة التضخم، لكن من الميستبعد حدوث تغيير في السياسة النقدية.

واستقر الدولار خلال الليل ثم ارتفع مع بدء التعاملات في أوروبا، وزاد 0.1% إلى 91.946 بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش.

ويأتي صعود الدولار مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكنها تظل أقل من المستويات غير المسبوقة التي بلغتها مؤخرا. وسجل اليورو 1.19185 دولار منخفضا حوالي 0.1% عن الجلسة السابقة.

ونزل الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.77225 مقابل الدولار الذي حقق ارتفاعا، بينما فقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.3%.

هذا ونزل الإسترليني نحو نصف نقطة مئوية إلى 1.3835 دولار. وقال محافظ بنك انكلترا المركزي إن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيهبط بنحو 4% في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020.

ونزلت العملة اليابانية أمام الدولار الأميركي مسجلة 109.225 ين. وينتهي يوم الجمعة اجتماع بنك اليابان المركزي لمدة يومين بشأن السياسات. وقال محافظ البنك اليوم إن من المهم أن تظل أسعار الفائدة "مستقرة عند مستوى منخفض".