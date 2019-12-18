الدولار يرتفع مقابل عملات رئيسية قبيل تصويت على مساءلة ترامب

ارتفع الدولار بوجه عام ، وصعد أمام اليورو الضعيف ومقابل الجنيه الاسترليني الذي خسر كل مكاسبه التي حققها بفعل الانتخابات جراء مخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري.

وأعطت بيانات أميركية قوية إشارات للمستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يحتاج لأن يكون أكثر اقتناعاً بالحاجة لإجراء خفض مهم لأسعار الفائدة.

وانتعش الإنتاج الصناعي بقوة في نوفمبر تشرين الثاني مدفوعا بالأساس بانتهاء إضراب للعاملين في جنرال موتورز المصنعة للسيارات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم على مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بينما من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ في يناير كانون الثاني، لكن محللين أشاروا إلى أن دعم المساءلة تراجع بشكل طفيف.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى ذروة 6 أيام عند 97.3، وارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.1%.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.113 دولار ، وتراجعت العملة البريطانية 0.3% إلى 1.3 دولار.

وواصل الجنيه الاسترليني تراجعه بفعل مخاوف متجددة من خروج فوضوي من التكتل.

وظل الدولار فوق 7 مقابل اليوان الصيني رغم استمرار المخاوف إزاء علاقتهما في المستقبل.