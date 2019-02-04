أسعار الدولار ترتفع من جديد بدعم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية

ارتفع الدولار منهيا سلسلة خسائر استمرت على مدى أسبوعين حيث تلقت العملة الدعم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية في سوق تتسم بالحذر عموما تجاه توقعات الأصول العالية المخاطر.

ومع إغلاق معظم أسواق آسيا في عطلة هذا الأسبوع، استفاد الدولار الدعم من المحادثات التجارية التي اُختتمت حديثا بين الصين والولايات المتحدة مع اتجاه الدولار لتسجيل أكبر ارتفاع في يومين مقابل اليوان في سنة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية الجمعة أن الوظائف في لقطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة قفزت بمقدار 304 آلاف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة التوقعات ومحققة أكبر ارتفاع منذ فبراير شباط 2018.

هذا وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 95.70 بعد أن سجل انخفاضا على مدى أسبوعين متتاليين.

فيما ظلت أسواق العملات عموما تتحرك في نطاقات ضيقة في التعاملات الآسيوية المبكرة، مع تداول اليورو مستقرا عند 1.1455 دولار.

كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3073 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة في حين يتوقع المحللون أن يظل الاسترليني متقلبا مع استمرار الضبابية بشأن الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

ويجتمع بنك إنجلترا المركزي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة مستقرة.

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