الدولار يرتفع نحو أعلى مستوياته في2021

ارتفع الدولار اليوم متجهاً نحو أعلى مستوياته هذا العام، وذلك وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقلق المستثمرين من أن يبدأ المجلس الاحتياطي الاتحادي سحب دعمه للسياسات، في الوقت الذي يعاني العالم من بطء في النمو الاقتصادي.

الدولار يرتفع

وسجل اليورو انخفاضاً متجهاً نحو أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 إلى 1.1657دولار ، مقابل ارتفاع مؤشر الدولار نحو أعلى مستوياته في 11 شهراً إلى 93.891.

واتجه الين منخفضًا نحو أدنى مستوياته في 18 شهراً وهو الأكثر تأثراً بالعوائد الأمريكية إذ أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تستقطب التدفقات من اليابان، حيث سجل 111.685 ين للدولار قبل أن ينتعش قليلا إلى 111.47 ين للدولار.

وكان الجنيه الإسترليني قد واصل خسائره فسجل أدنى مستوياته منذ يناير عند 1.3505 دولار.

في المقابل كان اليوان الصيني مرن في مواجهة الدولار، على الرغم من تراجعه اليوم بعد أن قال صندوق استثمار المعاشات الياباني إنه لن يشتري السندات الحكومية الصينية حتى بعد إدراجها على مؤشر رئيسي.

