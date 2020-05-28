الدولار يرتفع واليوان عند أدنى مستوياته في نحو تسعة أشهر

صعد الدولار الأميركي، أمس، فيما تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في نحو تسعة أشهر، بعدما زاد الحذر في أسواق الصرف الأجنبي بفعل مخاوف من رد الفعل الأميركي على قانون أمن تقترحه الصين لهونج كونج.

وانخفض الدولار بشدة أمس الأول، حيث شجعت شهية مخاطرة قوية المستثمرين على الإقبال على عملات عالية المخاطر.

وزاد الدولار مقابل سلة عملات 0.1% إلى 99.146.

وسجل اليوان في المعاملات الخارجية أسوأ أداء، حيث تراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ سبتمبر أيلول الماضي عندما كان النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة في ذروته.

وزاد الدولار 0.4% ليسجل 7.1766 يوان، حيث لم يبتعد كثيراً عن مستوى منخفض قياسي لليوان في المعاملات الخارجية عندما لامس 7.1975 يوان مقابل الدولار في مطلع سبتمبر.

وسجل الدولار انخفاضاً هامشياً مقابل الين الياباني حيث تراجع 0.1% إلى 107.49 ين في أحدث تداولات.

وانخفض الجنيه الإسترليني والعملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي بعدما قفزت أمس الأول مع تحول المستثمرين إلى المزيد من الحذر.