الدولار يستقر مع ترقب المتعاملين لاجتماعات البنوك المركزية

يشهد الدولار استقراراً مطلع أسبوع يحمل في طياته اجتماعات لبنوك مركزية من بينها الفدرالي الأميركي.

وتعد اجتماعات البنوك المركزية هي أهم الأحداث المقررة بالنسبة لأسواق العملات هذا الأسبوع، حيث من المقرر اجتماع ستة من البنوك المركزية الرئيسية وعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.

والاجتماع الأهم من بين الاجتماعات هو اجتماع الفدرالي الأميركي الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

وهناك توقعات من المستثمرين الآن أن يعلن الفدرالي تسريع برنامج شراء السندات، مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في العام المقبل.



أسعار العملات



وكان الجنيه الإسترليني قد سجل انخفاضا طفيفا بعد أن حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تأثير سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وسجل اليورو ارتفاعاً بشكل طفيف إلى 1.1316 دولارا بينما تراجع الين الياباني قليلا إلى 113.51 للدولار.

