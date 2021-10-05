الدولار يسجل أعلى مستوى في عام مع قرب صدور تقرير الوظائف

سجل الدولار اليوم ارتفاع قياسي نحو أعلى مستوى في عام مقابل عملات رئيسية أخرى، وسط انتظار تقرير بشأن الوظائف الأمريكية المقرر في نهاية الأسبوع، والذي قد يدفع المجلس الاحتياطي الاتحادي لبدء تقليص التحفيز بحلول الشهر المقبل.

جاء الدعم للدولار من موجة بيع للأسهم امتدت من وول ستريت إلى آسيا.

كان الدولار الأسترالي من أكبر الخاسرين لأنه شديد التأثر بالإقبال على المخاطرة ، حيث أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن أسعار الفائدة ستبقى ثابتة حتى 2024 بعد الإبقاء على السياسة دون تغيير كما كان متوقعا.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة ارتفاعاً مقابل ست عملات رئيسية أخرى، حيث وصل عند في المائة إلى 93.957، متجهاً نحو ذروة بلغها يوم الخميس عند 94.504، وكان أعلى مستوى سجله الدولار منذ أواخر سبتمبر 2020، وفقا لـ"رويترز".



وسجل الدولار الأسترالي انخفاضاً 0.34 في المائة إلى 0.7263 دولار،وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.34 في المائة إلى 0.6939 دولار،وارتفع الدولار 0.25 في المائة مقابل الين إلى 111.19، بينما تراجع اليورو 0.21 في المائة إلى 1.15965 دولار.

وبقي الجنيه الإسترليني كما هو عند 1.3612 دولار.



